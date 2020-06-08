Авиарейсы между Казахстаном и Азербайджаном откроются после 1 июля

Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после 1 июля, передает LSсо ссылкой на Комитет гражданской авиации.



По информации ведомства, в связи с эпидемиологической ситуацией в зарубежной республике азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года.



"Возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты", – сообщили в КГА.



Напомним, ранее Казахстан включил Азербайджан в список стран, которые откроются для авиасообщений с нашей страной первыми. Вторым этапом будут рассматриваться полеты в такие страны, как Германия и Чехия.