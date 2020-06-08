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Нацбанк принял решение по базовой ставке

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Нацбанк принял решение по базовой ставке
Фото из открытых источников
Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,50 процентов годовых с процентным коридором +/– 2 п.п., передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

По данным ведомства, ситуация в мировой экономике стабилизировалась, а на отдельных товарных и финансовых рынках демонстрирует оживление. Вместе с этим, пандемия COVID-19 и ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику.

"Показатели деловой активности в мае 2020 года все еще находятся на уровнях, близких к историческим минимумам. Данная ситуация оказывает негативное влияние на экономическую активность и инфляционные процессы в Казахстане. Помимо внешнего фона, давление на потребительские цены в Казахстане оказывают и внутренние факторы. Существенный фискальный и квазифискальный импульс усиливает проинфляционное давление, вызванное переносом обменного курса на внутренние цены и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями. В то же время слабый потребительский спрос оказывает сдерживающее влияние на инфляционные процессы", - объяснили в Нацбанке.

Дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут основываться на динамике факторов развития ситуации на мировых рынках сырьевых товаров, возобновления роста экономической активности в стране, а также степени отклонения фактической динамики инфляции от прогнозной траектории, отметили в финрегуляторе.

Годовая инфляция складывается выше целевого коридора 4-6 процента, установленного на 2020-2021 годы. Основной вклад в динамику инфляционных процессов продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые в мае подорожали на 10,7 процентов в годовом выражении, достигнув максимального значения с октября 2016 года.

Национальный банк пересмотрел прогноз по инфляции до конца текущего года. В соответствии с уточненными оценками по рынку нефти и базовым сценарием Национального банка, предполагающего стоимость нефти на уровне 35-40 долларов за баррель в среднем в 2020 году, годовая инфляция прогнозируется на уровне 8,0-8,5 процентов по итогам 2020 года.

Согласно базовому прогнозу Национального Банка, в 2020 году в результате отрицательного влияния со стороны внутреннего спроса и чистого экспорта ВВП в реальном выражении сократится на 1,8 процента с учетом поддержки, которую будет оказывать существенный рост потребления сектора государственного управления (фискальный и квазифискальный импульс). В последующем восстановление экономической активности до потенциального уровня будет происходить на фоне ожидаемого улучшения эпидемиологической ситуации внутри страны, оживления на рынке труда, а также роста доходов населения.

Оценки по перспективам роста в 2020 году стран – торговых партнеров Казахстана остаются негативными. Согласно прогнозам Consensus Economics, в 2020 году экономика ЕС сократится на 7,7 процента, России – на 4,1 процента, экономика Китая замедлится до 1,4 процента. В 2021 году ожидается резкое восстановление показателей во всех странах-партнерах.

По итогам 2020 года Национальный банк ожидает существенного ухудшения текущего счета с дефицитом, что обусловлено снижением цен на нефть и металлы, сокращением объемов их добычи, уменьшением внешнего спроса на экспортируемые Казахстаном товары ввиду замедления экономической активности в мире. Сокращение импорта будет менее существенным ввиду реализации государственных программ и инициатив. Углубление дефицита текущего счета будет оказывать значительное давление на обменный курс тенге.

По мере снижения неопределенности в отношении ключевых трендов на внешних рынках и при развитии ситуации в соответствии с прогнозами Национального Банка не исключается рассмотрение вопроса смягчения денежно-кредитных условий.

Очередное плановое решение Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 20 июля.


Источник: Tengrinews.kz
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