Возобновление международных рейсов пока не планируют в Казахстане

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что о возобновлении международных перевозок речь пока не идет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Есмагамбетова объяснила свое постановление от 6 июня касательно прибытия международных рейсов.



"Вчера в своем постановлении мы ввели дополнительные смягчения. То есть по-прежнему будут признаваться справки. Те лица, у которых нет справки, они будут размещаться на двухдневный карантин для проведения исследований. При получении отрицательного результата исследований они не будут помещаться на карантин. Они подпишут расписку, им будут даваться памятки, в которых есть симптомы при коронавирусе. Это касается только тех рейсов, которые прибывают в нашу страну с казахстанцами", - сказала Есмагамбетова.



По ее словам, о возобновлении международных перевозок речь пока не идет.