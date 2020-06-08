Главный санврач Казахстана высказалась о вакцинации детей

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова высказалась о вакцинации детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Уважаемые казахстанцы, во всем мире все вакцинации делятся на обязательные и добровольные. В проекте нашего кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" мы также определили вакцины, которые обязательны, которые гарантируются государством. Добровольные вакцины - любой гражданин может пойти и привиться. И действительно, по статье 85 нашего кодекса предусмотрено, что граждане могут получить профилактическую прививку, которая входит в обязательный список".
"Но при этом обязательные вакцинации ни в коем случае не говорят, что они принудительны. Никто не может вас заставить, если вы этого не хотите. Вакцинация обязательна для медработников, потому что мы всему прикрепленному контингенту должны в обязательном порядке эту вакцину предлагать. Обеспечить к ней доступ - это обязательство государства и медицинских работников", - сказала Есмагамбетова на брифинге Министерства здравоохранения.
Она подчеркнула, что вакцинация для детей будет применяться с согласия родителя или законного представителя.
"Необходимо будет заполнить форму, по каким причинам мы будем отказываться от вакцинации. Для нас эта информация важна, мы анализируем и понимаем, в чем причина отказа", - сказала главный санврач страны.
По мнению Есмагамбетовой, эффективнее вакцины против эпидемии в мире еще ничего не придумали.
Она рассказала, что ее дети и внуки получили все прививки, предоставляемые государством.
"У меня двое детей, они привиты еще в советское время. Привиты по календарю, как это положено. Тогда перед нами не стоял вопрос, вакцинировать или нет. У нас даже мыслей не было, что нельзя вакцинировать. Я этому благодарна, потому что был ряд вспышек, мои дети не болели.
Что касается моих внучек. Одной два года, другой - год. Это то время, когда они должны получить все свои 11 обязательных детских прививок. Они обе получили весь комплекс в поликлиниках по месту прикрепления. Отвечая на возможные вопросы, что, возможно, я вакцинирую своих где-то там, лучшими вакцинами, но нет. В поликлиниках по месту жительства", - заключила главный санврач страны.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.