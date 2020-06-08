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Главный санврач Казахстана высказалась о вакцинации детей

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 19:00
Главный санврач Казахстана высказалась о вакцинации детей
Фото:elements.envato.com
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова высказалась о вакцинации детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Уважаемые казахстанцы, во всем мире все вакцинации делятся на обязательные и добровольные. В проекте нашего кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" мы также определили вакцины, которые обязательны, которые гарантируются государством. Добровольные вакцины - любой гражданин может пойти и привиться. И действительно, по статье 85 нашего кодекса предусмотрено, что граждане могут получить профилактическую прививку, которая входит в обязательный список".

"Но при этом обязательные вакцинации ни в коем случае не говорят, что они принудительны. Никто не может вас заставить, если вы этого не хотите. Вакцинация обязательна для медработников, потому что мы всему прикрепленному контингенту должны в обязательном порядке эту вакцину предлагать. Обеспечить к ней доступ - это обязательство государства и медицинских работников", - сказала Есмагамбетова на брифинге Министерства здравоохранения.

Она подчеркнула, что вакцинация для детей будет применяться с согласия родителя или законного представителя.

"Необходимо будет заполнить форму, по каким причинам мы будем отказываться от вакцинации. Для нас эта информация важна, мы анализируем и понимаем, в чем причина отказа", - сказала главный санврач страны.

По мнению Есмагамбетовой, эффективнее вакцины против эпидемии в мире еще ничего не придумали.

Она рассказала, что ее дети и внуки получили все прививки, предоставляемые государством.

"У меня двое детей, они привиты еще в советское время. Привиты по календарю, как это положено. Тогда перед нами не стоял вопрос, вакцинировать или нет. У нас даже мыслей не было, что нельзя вакцинировать. Я этому благодарна, потому что был ряд вспышек, мои дети не болели.

Что касается моих внучек. Одной два года, другой - год. Это то время, когда они должны получить все свои 11 обязательных детских прививок. Они обе получили весь комплекс в поликлиниках по месту прикрепления. Отвечая на возможные вопросы, что, возможно, я вакцинирую своих где-то там, лучшими вакцинами, но нет. В поликлиниках по месту жительства", - заключила главный санврач страны.


Источник: Tengrinews.kz
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