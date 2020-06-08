Пользователи WhatsApp оказались под угрозой

Специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам (Athul Jayaram) предупредил пользователей WhatsApp о том, что их личные данные оказались под угрозой утечки. Об этом он написал в блоге на сайте Medium.



По его словам, в небезопасности данных пользователей мессенджера оказалась виновата функция Click to Chat. Ее суть заключается в том, что номеру телефона присваивает QR-код. Чтобы начать диалог в WhatsApp с владельцем этого номера, не нужно вводить телефон, достаточно отсканировать код.



Джаярам отметил, Google индексирует метаданные Click to Chat, поэтому номера телефонов пользователей в итоге оказываются в сети. Сам эксперт обнаружил в сети около 300 тысяч действительных номеров телефонов.



Другие данные (например, имена и фамилии) пользователей не утекают в сеть, однако злоумышленники при желании могут легко найти их. К примеру, с помощью поиска URL-адреса с номером телефона в Google можно найти другую информацию о владельце номера. Кроме того, мошенники могут использовать эти данные для создания баз данных, которыми смогут воспользоваться спамеры.



В начале июня сообщалось, что в WhatsApp появилась новая схема мошенничества, используя которую злоумышленники могли получить доступ к аккаунтам своих жертв. Кража профилей стала возможна из-за привязки к номеру телефона и использующейся мессенджером SMS-верификации.