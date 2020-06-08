Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Премьер-министр отметил, что туристическая отрасль, несмотря на урон, нанесенный ей пандемией COVID-19, остается одной из самых перспективных отраслей российской экономики



Россия готова к постепенному открытию туристического сезона, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, об этом заявил на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с вице-премьерами глава правительства России Михаил Мишустин.



«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона <...> Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал Мишустин (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).



Премьер-министр отметил, что туристическая отрасль, несмотря на урон, нанесенный ей пандемией COVID-19, остается одной из самых перспективных отраслей российской экономики.



«Ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение», — сказал Мишустин, добавив, что в России нет проблем со спросом на внутренний туризм, так как люди «хотят путешествовать по своей стране», недостает лишь качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам.



«С 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль, уже для межрегиональных поездок», — ответил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы развития туризма. В качестве основных направлений для таких поездок он назвал, в частности, города Золотого кольца России.