239 казахстанцев пополнили список заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки (10 июня) в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.



Прирост составил 1,8 процента.



Карагандинская область - 52 (4,2 процента)

Шымкент - 30 (3 процента)

Нур-Султан - 27 (1,1 процента)

Алматы - 18 (0,6 процента)

Актюбинская область - 17 (4 процента)

Западно-Казахстанская область - 15 (1,7 процента)

Кызылординская область - 14 (3 процента)

Мангистауская область - 14 (4,1 процента)

Алматинская область - 13 (2,8 процента)

Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4 процента)

Павлодарская область - 10 (3,5 процента)

Атырауская область - 5 (0,4 процента)

Жамбылская область - 5 (1,1 процента)

Туркестанская область - 5 (1,2 процента)

Акмолинская область - 2 (1,1 процента)

Костанайская область - 1 (0,5 процента)



Выписаны по выздоровлении 330 человек. Зарегистрировано 6 летальных случаев.



Всего выявлено 13 558 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8345 человек. Летальных случаев - 67.



Отметим, что бессимптомные случаи коронавируса в Казахстане считаются отдельно.