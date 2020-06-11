"Туалет - дырка на улице, полиция просит взятку" - почему в Казахстан не едут туристы

По мнению туроператоров, Казахстан пока не готов принять иностранных туристов, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканала "Астана".Туроператоры говорят, что полицейские уж очень любят останавливать путешественников, прибывших из других стран, чтобы "навариться". Что касается самих казахстанцев, то из-за карантина многие вынуждены отказаться от зарубежных поездок. Надо признаться, природа у нас красивая, есть и курорты, но вот цены "кусаются".Екатерина Федосова с мужем планировали этим летом отправиться в свадебное путешествие. Молодожены долго выбирали подходящую страну. Но в планы вмешался карантин и отпраздновать свадьбу на море они не успели.Хорошо, что заранее не стали бронировать путевку. Сейчас не представляю, чтобы мы делали. Страшно, во-первых, заразиться, а ещё боимся, что опять объявят карантин и мы останемся в чужой стране, - рассказала жительница Петропавловска Екатерина Федосова.В ожидании наплыва посетителей цены на отечественных курортах заметно выросли. В полтора-два раза увеличилась стоимость аренды жилья, питания и услуг. Но цена - не всегда гарантия качества. Сервис в Казахстане по-прежнему оставлять желать лучшего, считают операторы. Акбота Валкенбург с мужем организовывают эко-туры для иностранцев. Американцы и европейцы приезжают сюда, чтобы изучать птиц. Орнитологов и бедвочеров привлекает богатая местная фауна. На этом, пожалуй, плюсы внутреннего туризма заканчиваются.Условия в Казахстане - базовые. Туалет - дырка на улице, кровать - с пружинками, скрипучая. Повара считают, что вегетарианцев можно кормить тем же супом, просто вытащим из него мясо. Мы организовываем туры по всей Центральной Азии и Сибири. В Казахстане очень любят службы ДПС останавливать иностранцев и просить взятку. В том же Кыргызстане этого нет, - отмечает туроператор Акбота Валкенбург.Разбитые дороги, отсутствие анимации и развлечений. В купе с переменчивым климатом такой отпуск навряд ли поможет расслабиться и получить новые впечатления. Но, несмотря на эти трудности, все-таки находятся желающие отдохнуть внутри страны.Турцию мы навряд ли чем-то заменим, потому, что это пляжный отдых, растянутый на 8-9 месяцев. Восточный Казахстан - это отдых для активных людей. Им мы можем предоставить небывалые возможности, - считает туроператор Валерия Топольняк.Многих привлекает самобытная культура, исторические достопримечательности и богатая природа Казахстана. Только вот сфера туризма пока не готова к встрече гостей. И все же представители отрасли надеются, что ситуация с коронавирусом заставит многих пересмотреть свои взгляды на организацию отдыха. Как отмечают туроператоры, в республике нет квалифицированных гидов со знанием иностранных языков.Тем временем, у казахстанцев, забронировавших отпуск заграницей, появилась возможность перенести туры на срок до полутора лет. Крупные операторы призывают казахстанцев не поддаваться панике и не отказываться от выкупленных туров. Многие зарубежные отели, скорее всего, введут выгодные акции и скидки.Все цены, которые были выгружены для продажи, не меняются. Возможно, даже цены уменьшатся, чтобы привлечь больше людей. Будем надеяться, что мы обязательно съездим отдохнуть за это лето, - говорит председатель фонда "Камкор Турiстiк" Инна Рей.Накануне министр индустрии заявил, что Казахстан возобновляет авиасообщение с Турцией. При условии строгого соблюдения санитарных норм.В июне текущего года планируем запустить международные авиарейсы между Турцией и Казахстаном. Недавно обсудили это с министром транспорта Турции. Они определили для себя 20 июня, заинтересованы в открытии рейсов на Анталью. Мы будем прорабатывать этот вопрос, - сообщает министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.На следующем этапе в списке разрешенных стран появятся Германия, Эмираты, Чехия и Тайланд, заключается в сюжете.