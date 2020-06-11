Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что существует вероятность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. Он отметил, что был шокирован докладом по деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает Vesti.kz со ссылкой на РИА Новости.
Исполком IWF в апреле утвердил отставку Тамаша Аяна, возглавлявшего организацию с 2000 года. В его отношении ведется расследование в связи с коррупцией и сокрытием случаев нарушения антидопинговых правил.
"Я был шокирован докладом по тяжелой атлетике, по Тамашу Аяну. Мы должны найти пути, как очистить IWF. Хотим помочь им в этом. Мы оставляем за собой право принять жесткие меры. Вплоть до того, что тяжелая атлетика не будет представлена в программе Игр", - сказал Бах.
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