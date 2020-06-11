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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр
Фото: ФТА РК©
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что существует вероятность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. Он отметил, что был шокирован докладом по деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает Vesti.kz со ссылкой на РИА Новости.

Исполком IWF в апреле утвердил отставку Тамаша Аяна, возглавлявшего организацию с 2000 года. В его отношении ведется расследование в связи с коррупцией и сокрытием случаев нарушения антидопинговых правил.

"Я был шокирован докладом по тяжелой атлетике, по Тамашу Аяну. Мы должны найти пути, как очистить IWF. Хотим помочь им в этом. Мы оставляем за собой право принять жесткие меры. Вплоть до того, что тяжелая атлетика не будет представлена в программе Игр", - сказал Бах.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:51
спасибо нашему Илюше и К за вклад в этот процесс.
 
 

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