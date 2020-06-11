Астана. 11 июня. КазТАГ - Еще шесть человек умерли от коронавируса в Казахстане, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.



«В Казахстане зарегистрировано шесть случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции (КВИ): в Нур-Султане – мужчины 1973, 1952, 1961 и 1950 года рождения, в Западно-Казахстанской области – женщина 1941 года рождения, в Карагандинской области – мужчина 1953 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.



По данным МВК, всего от COVID-19 в Казахстане скончались 67 человек.