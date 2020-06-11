Минтруда Казахстана дало свое объяснение разнице пенсий в мае и июне

Астана. 11 июня. КазТАГ - Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК дало свое объяснение разнице пенсий в мае и июне, передает корреспондент агентства.
«Пенсии казахстанцев, полученные в мае были больше, чем в июне. Причиной этому стала доплата недополученных в апреле средств после дополнительной 5% индексации выплат. По поручению главы государства от 30 марта была произведена дополнительная индексация пенсионных выплат и пособий на 10% в годовом выражении. Таким образом, к повышению, осуществленному с 1 января, когда базовая пенсия и государственные пособия были повышены на 5%, а пенсия по возрасту – на 7%, с 1 апреля все выплаты дополнительно были увеличены еще на 5%», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МТСНЗ РК в четверг.
В ведомстве заверили, что повышение в апреле производилось в автоматизированном режиме (без истребования дополнительных документов) и уже в мае граждане получили выплаты с учетом повышения, при этом недополученная гражданами в апреле разница между новым и старым размерами была выплачена в мае одновременно с очередной выплатой пенсий.
«К примеру, если с января 2020 года размер пенсионных выплат (пенсия по возрасту + базовая пенсия) составлял 90 400 тенге, то с 1 апреля новый размер пенсионных выплат составляет 94 920 тенге (90 400 тенге + 5% повышение). При этом выплата в мае составила 99 440 тенге (94 920 тенге + доплата за апрель в размере 4520 тенге). В июне пенсионные выплаты составили положенные 94 920 тенге», - пояснили в минтруда.
Напомним, с 1 апреля минимальная пенсионная выплата установлена в размере 58 082 тенге, в том числе минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 17 641 тенге.
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