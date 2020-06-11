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Детей без прививок будут принимать в детсады в Казахстане с одним условием

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 12:13
Детей без прививок будут принимать в детсады в Казахстане с одним условием
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 11 июн – Sputnik. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал об условиях, при которых детей, у которых нет плановых прививок, будут принимать в детские сады.

"Допуск в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении", - рассказал Биртанов на пленарном заседании сената.

Такие условия прописаны в новом кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения".

К обязательным профилактическим прививкам отнесли плановые профилактические прививки и профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям.

"По итогам обсуждения данной нормы с общественностью профилактические прививки разделены на обязательные и добровольные", - сказал Елжан Биртанов.

Министр неоднократно пояснял, что обязательные прививки не являются принудительными. Родители имеют право подписать отказ от них. Однако детей в таком случае могут не принять в детский сад из-за опасности заражения ими других детей.

"Родители, отказываясь от вакцинации своего ребенка, ограничивают права ребенка на здоровье. Рост непривитых лиц приведет к формированию неиммунной прослойки населения, снижению коллективной защиты и развитию вспышек эпидемии среди населения с охватом не привитых лиц и, в первую очередь, детей с медицинскими отводами", - добавил глава Минздрава.

В 2019 году, по данным ведомства, среди заболевших корью зарегистрирован 21 летальный случай, из них 19 детей. За период вспышки кори в Казахстане (с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года) зарегистрировано 13 887 случаев кори, среди детей – 9 887.

"Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют 83,4%, или 8 244 случая", - добавил Биртанов.

Он подчеркнул, что регистрация случаев вакциноуправляемых инфекций среди населения угрожает жизни детей, относящихся к уязвимым группам населения.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ну Ну
 Житель 2017 (Посетители) Сегодня, 13:12
как может не привитый ребенок заразить привитого
 
 

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