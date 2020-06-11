Коронавирус привыкает к организму человека и слабеет, второй волны может не быть – МВК РК

Астана. 11 июня. КазТАГ – Согласно исследованию итальянских ученых, коронавирус привыкает к организму человека и слабеет, второй волны может не быть, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в Казахстане.



«В начальной стадии эпидемия была в десятки раз выше, чем в конце мая. Это может значить, что вирус «приспосабливается» к человеческому организму и ослабевает. Данные, поступающие из ряда стран, подтверждают эту гипотезу. При таких показателях второй волны пандемии, которую прогнозируют в ВОЗ осенью, может не произойти», - считает вирусолог и проректор Миланского университета Массимо Клементи.



Как уточнили в МВК, мониторинг больных, начатый итальянскими медиками в мае, показывает, что острота болезни пациентов с COVID-19 снижается.



«Сокращается процент больных, которым требуется интенсивная терапия. На фоне этого, растет количество инфицированных, кто могут самостоятельно лечиться на домашнем карантине», - отметили в межведкомиссии.