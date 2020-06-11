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Коронавирус привыкает к организму человека и слабеет, второй волны может не быть – МВК РК

Просмотров:835 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Коронавирус привыкает к организму человека и слабеет, второй волны может не быть – МВК РК
Фото из открытых источников
Астана. 11 июня. КазТАГ – Согласно исследованию итальянских ученых, коронавирус привыкает к организму человека и слабеет, второй волны может не быть, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

«В начальной стадии эпидемия была в десятки раз выше, чем в конце мая. Это может значить, что вирус «приспосабливается» к человеческому организму и ослабевает. Данные, поступающие из ряда стран, подтверждают эту гипотезу. При таких показателях второй волны пандемии, которую прогнозируют в ВОЗ осенью, может не произойти», - считает вирусолог и проректор Миланского университета Массимо Клементи.

Как уточнили в МВК, мониторинг больных, начатый итальянскими медиками в мае, показывает, что острота болезни пациентов с COVID-19 снижается.

«Сокращается процент больных, которым требуется интенсивная терапия. На фоне этого, растет количество инфицированных, кто могут самостоятельно лечиться на домашнем карантине», - отметили в межведкомиссии.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 3 )

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МаккенZи (Посетители) Сегодня, 15:40
второй волны может не быть – МВК РК

Я бы немного поправил данный выс€р-
Второй волны НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Как и первой.

Все бегом на вакцинацию, щщс!!!
 
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  • МаккенZи
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:22


Смеяться или плакать.....
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 15:19
ой, все. запарились
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • МаккенZи
 Tomiris_2014 (Посетители) Сегодня, 14:53
Маразм крепчает... ah1n1 stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • МаккенZи
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 13:48
Кому мы свое здоровье доверяем?!
 
 

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