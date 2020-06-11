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Клевету декриминализируют в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Клевету декриминализируют в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане декриминализируют статью о клевете. Парламент принял соответствующие поправки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Изменение и дополнение в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства разработаны во исполнение 27-го шага Плана нации. Главной целью законопроекта является повышение эффективности порядка принудительной реализации судебных актов и актов иных органов, имеющих цель обеспечения реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законом интересов.

Также одной из основных целей законопроекта является декриминализация ответственности за клевету", - сказал Лукин на заседании Сената.

Он отметил, что основными задачами являются повышение мотивации и окупаемость деятельности частных судебных исполнителей, оптимизация исполнительного производства, в том числе дальнейшее внедрение цифровых технологий, совершенствование норм уголовного и административного законодательства в реализации конституционных прав и свобод граждан.

Парламент принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства", куда вошла норма о декриминализации клеветы. Закон будет отправлен в Администрацию Президента.

Декриминализировать статью о клевете, перенеся ее из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях, поручил Президент страны Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия в декабре 2019 года.

Сейчас норма о клевете расписана в статье 130 Уголовного кодекса.

Статья 130. Клевета

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия, - наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.


Источник: Tengrinews.kz
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