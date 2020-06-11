Трижды "умершему" жителю Шымкента не смогли помочь "воскреснуть" в ЦОНе

АЛМАТЫ, 11 июн — Sputnik. Жителя Шымкента Анатолия Поварова госорганы несколько раз объявляли умершим. Это случалось три раза, когда он пытался получить свою пенсию. В городском филиале "Правительства для граждан" мужчине посоветовали обратиться в полицию.



Первый раз о своей "смерти" Анатолий Поваров узнал случайно, пишет "Отырар".



Когда он пришел за пенсией, банковский сотрудник выяснил, что мужчина числится в списке умерших. Это произошло в октябре 2019 года. Второй раз неприятный инцидент произошел в феврале 2020-го. В мае его опять "похоронили".



Когда он пытается снять пенсию со своей карточки, она каждый раз оказывается заблокирована. По словам Анатолия Поварова, он уже обращался в госорганы с этим вопросом. Его "оживляли" на время, но ненадолго.



"Я прихожу, все смеются, вот теперь долго будешь жить. Только на что я буду жить, если у меня нет денег. На карточке было, а я не могу снять, сейчас опять в долги залез", - признался пенсионер.



Родственница мужчины Ирина Ревенко рассказала, что Поваров писал заявления в ЦОН, выплатной центр, банк и налоговую.



"Человеку 70 лет, два месяца проходит, он опять не получает пенсию. Везде заявления написал, два месяца получил и на третий опять пенсии нет", - возмущается она.



В выплатном центре уверяют, что пенсию Анатолию Поварову начисляют регулярно. А не доходит она до адресата потому, что полный тезка мужчины скончался в Алматинской области. От этого и происходит путаница.



"Статус умершего выявляется в нашей базе данных - "КПП Енбекшиказахская многопрофильная больница Алматинской области". Мы ему неоднократно говорили, чтобы он с удостоверением доказал, что он жив, они ошибочно ввели другого человека", - отметил главный специалист отдела социального обеспечения Каратауского района Данияр Алиев.



В государственной корпорации "Правительство для граждан" сообщили, что госуслуги по линии расчетного центра оказывались своевременно, пенсия начислялась в срок.



В ведомстве Анатолию Поварову посоветовали обратиться в департамент полиции Шымкента.