Работницы аптеки "обезоружили" своим хладнокровием грабителя в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 12 июн — Sputnik. Попытка ограбления столичной аптеки попала на видео, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
На видео 18-летний юноша в медицинской маске и перчатках входит в аптеку, подходит к окошку, и, достав игрушечный пистолет, похожий на настоящий, требует психотропные препараты. Провизор отвечает, что лекарств нет. Юноша уходит. В это время другая сотрудница аптеки продолжает мыть полы.
"Сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль задержан гражданин 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке. Парень состоит на учете в медицинском центре проблем психического здоровья", - сообщили в полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса "Грабеж".
Деяние наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП, или 5,5 миллиона тенге, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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