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Работницы аптеки "обезоружили" своим хладнокровием грабителя в Нур-Султане

Просмотров:491 Опубликовано: Сегодня, 13:50
Работницы аптеки "обезоружили" своим хладнокровием грабителя в Нур-Султане
© AFP 2019 / KAREN BLEIER
НУР-СУЛТАН, 12 июн — Sputnik. Попытка ограбления столичной аптеки попала на видео, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

На видео 18-летний юноша в медицинской маске и перчатках входит в аптеку, подходит к окошку, и, достав игрушечный пистолет, похожий на настоящий, требует психотропные препараты. Провизор отвечает, что лекарств нет. Юноша уходит. В это время другая сотрудница аптеки продолжает мыть полы.

"Сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль задержан гражданин 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке. Парень состоит на учете в медицинском центре проблем психического здоровья", - сообщили в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса "Грабеж".

Деяние наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП, или 5,5 миллиона тенге, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.



Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Masta-Mike (Посетители) Сегодня, 16:22
Две руки, две ноги и голова на месте. Пусть работает идёт, сопляк.
 
-1
  • leo529
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ABCD (Посетители) Сегодня, 15:45
Видимо от "хорошей" жизни пошёл на такой шаг.
 
 

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