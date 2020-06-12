Работницы аптеки "обезоружили" своим хладнокровием грабителя в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 12 июн — Sputnik. Попытка ограбления столичной аптеки попала на видео, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.



На видео 18-летний юноша в медицинской маске и перчатках входит в аптеку, подходит к окошку, и, достав игрушечный пистолет, похожий на настоящий, требует психотропные препараты. Провизор отвечает, что лекарств нет. Юноша уходит. В это время другая сотрудница аптеки продолжает мыть полы.



"Сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль задержан гражданин 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке. Парень состоит на учете в медицинском центре проблем психического здоровья", - сообщили в полиции.



В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса "Грабеж".



Деяние наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП, или 5,5 миллиона тенге, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.



