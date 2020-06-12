О массовой вакцинации от коронавируса высказались в Минздраве Казахстана

Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева прокомментировала информацию о массовой вакцинации населения от коронавируса, передает Today.kz.



"На данный момент вакцины от КВИ нет. В целом вакцинация не является и не будет являться принудительной. Профилактическая прививка делается с информированного согласия прививаемого лица или, если это ребенок, с информированного согласия родителей или его законных представителей", - сказала Актаева.



Она добавила, что "все будет зависеть от эпидемиологической ситуации на тот момент, когда появится вакцина от COVID-19".



"Если эпидситуация будет такой, что необходима будет вакцинация, она перейдет в разряд обязательных вакцин по эпидемиологическим показателям. Но опять же, право граждан на информированное согласие или отказ за ними сохраняется", - заключила вице-министр.



В стране подтверждены 13 872 случая регистрации КВИ. Выздоровели 8 593 человека, скончались 67.