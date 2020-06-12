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О массовой вакцинации от коронавируса высказались в Минздраве Казахстана

Просмотров:579 Опубликовано: Сегодня, 14:56
О массовой вакцинации от коронавируса высказались в Минздраве Казахстана
Фото: ©Алмаз Толеке
Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева прокомментировала информацию о массовой вакцинации населения от коронавируса, передает Today.kz.

"На данный момент вакцины от КВИ нет. В целом вакцинация не является и не будет являться принудительной. Профилактическая прививка делается с информированного согласия прививаемого лица или, если это ребенок, с информированного согласия родителей или его законных представителей", - сказала Актаева.

Она добавила, что "все будет зависеть от эпидемиологической ситуации на тот момент, когда появится вакцина от COVID-19".

"Если эпидситуация будет такой, что необходима будет вакцинация, она перейдет в разряд обязательных вакцин по эпидемиологическим показателям. Но опять же, право граждан на информированное согласие или отказ за ними сохраняется", - заключила вице-министр.

В стране подтверждены 13 872 случая регистрации КВИ. Выздоровели 8 593 человека, скончались 67.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Freeman81
  • Multiverse
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:11
Цитата: master_kz
Как в СССР было.

или как во всем мире просто ради здоровья своих граждан.
кстати, неплохо бы принять Закон о компенсациях в случае причинения вреда от вакцины, как в тех же США, Великобритании и еще ряде развитых стран.
 
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  • Freeman81
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:58
Вакцины это хорошо. Только если свои и не имеют коммерческие цели. Как в СССР было.
 
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  • Freeman81
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:33
Подводят потихоря к вакцинации,что и требовалось доказать.
 
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  • Freeman81
 Тина (Посетители) Сегодня, 15:31
Вакцинация, вакцинация, а вы работаете над ней или как всегда ждёте подачек от соседей?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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