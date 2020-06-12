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Казахстан возобновляет международное авиасообщение с рядом стран с 20 июня

Просмотров:393 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Казахстан возобновляет международное авиасообщение с рядом стран с 20 июня
© AP Photo / Michael Probst
НУР-СУЛТАН, 12 июн – Sputnik. Казахстан возобновляет авиарейсы в некоторые государства с 20 июня текущего года, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.

Возобновление полетов будет осуществляться поэтапно в соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана с учетом рекомендаций министерства здравоохранения, уровня эпидемиологической обстановки в других странах.

"Согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию", - говорится в сообщении.

Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с расписанием на сайтах авиакомпаний. Кроме этого, будет учитываться снятие ограничений на перемещение граждан через государственные границы с Турцией, Китаем, Южной Кореей, Таиландом, Грузией и Японией.

Также учитывается улучшение эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.


Источник: sputniknews.kz
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