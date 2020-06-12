Казахстан возобновляет международное авиасообщение с рядом стран с 20 июня

НУР-СУЛТАН, 12 июн – Sputnik. Казахстан возобновляет авиарейсы в некоторые государства с 20 июня текущего года, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.



Возобновление полетов будет осуществляться поэтапно в соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана с учетом рекомендаций министерства здравоохранения, уровня эпидемиологической обстановки в других странах.



"Согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию", - говорится в сообщении.



Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.



Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с расписанием на сайтах авиакомпаний. Кроме этого, будет учитываться снятие ограничений на перемещение граждан через государственные границы с Турцией, Китаем, Южной Кореей, Таиландом, Грузией и Японией.



Также учитывается улучшение эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.