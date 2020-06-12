Владельцы авто из Армении могут столкнуться с проблемами - Минфин

О проблемах, с которыми могут столкнуться казахстанцы, которые завезли автомобили из Армении после 1 февраля 2020 года, рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Могут ли наши граждане ввозить армянские автомобили на территорию Казахстана и какие ограничения действуют в отношении автомобилей из Армении и Кыргызстана? Что делать гражданам, которые, несмотря на ограничения, в апреле текущего года ввезли автомобили из Армении в Казахстан?" - прозвучал вопрос на отчетной встрече министра с населением.
Министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил, что для тех машин, которые завезли до 1 февраля 2020 года, уже есть решение, постановление правительства принято.
"Они встанут на временный учет, получат желтые номера и будут платить транспортный налог. Министерство финансов будет контролировать.
Что касается тех граждан, которые завезли после 1 февраля, естественно, им придется полностью уплатить таможенную пошлину, предусмотренную законодательством, утилизационный сбор и другие сборы. Есть еще опасения, что налоговые обязательства могут возникнуть и со стороны органов госдоходов Армении. Ведем переговоры с армянской стороной, чтобы хозяева тех машин, которые ездят на нашей территории, платили налоги у нас", - сказал глава Минфина.
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