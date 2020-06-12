Минфин: лишние деньги граждан мы не заберем

Начисленные несмотря на действующую отсрочку штрафы по налогам будут возвращены предпринимателям либо зачислены в счет уплаты будущих налогов. Об этом заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.



- Во-первых, хочу призвать граждан не беспокоиться. Лишние деньги граждан мы в бюджет не заберем. Естественно, если это были излишне уплаченные налоги, то мы по заявлению граждан вернем либо оставим в счет уплаты будущих платежей, - заявил он в пятницу, 12 июня, отвечая на вопросы граждан в ходе отчётной встречи с населением.



У главы Минфина также спросили, рассматривается ли возможность предоставления отсрочки по фискальным платежам для бизнеса больше, чем на три месяца. Жамаубаев отметил, что правительству известно об имеющихся сложностях бизнес-сообщества страны, и «сейчас в правительстве ведется большая работа по восстановлению экономики».



- Мы в режиме онлайн каждый день обсуждаем эти вопросы с бизнесом, особенно МСБ, сферу услуг. Мы эту проблему хорошо знаем. Но мы и так дали хорошую отсрочку, сейчас уже экономика постепенно восстанавливается, и надеемся, что отсрочек не будет, - сказал он.



Вместе с тем министр напомнил, что предприниматели могут обратиться за индивидуальной помощью в виде отсрочки фискальных платежей.



- Если конкретный предприниматель испытывает трудности, он имеет право по налоговому законодательству обратиться в местный департамент государственных доходов. Если мы видим реальные проблемы, то можем отсрочить до 6 месяцев, - уточнил он.



Как сообщалось ранее, мерами налогового стимулирования предусмотрена отсрочка до 1 июня 2020 для всех субъектов малого и среднего бизнесана уплаты всех налогов и социальных платежей. В наиболее уязвимых секторах экономики до конца года обнулена ставка налога на имущество. Для производителей сельскохозяйственной продукции по землям сельскохозяйственного назначения снижена до нуля ставка земельного налога до конца года. Снижена ставка НДС с 12% до 8% для реализации и импорта социально значимых продовольственных товаров до 1 октября 2020. В наиболее пострадавших секторах экономики с 1 апреля до 1 октября 2020 установлены нулевые ставки по налогам и социальным платежам с фонда оплаты труда (индивидуальный подоходный налог с зарплаты, обязательные пенсионные взносы, социальный налог и социальные отчисления, взносы на обязательное медицинское страхование).