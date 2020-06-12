В Казахстане начали строить завод по выпуску вакцины от коронавируса

В Казахстане приступили к строительству биофармацевтического завода по выпуску иммунобиологических препаратов, передает LS со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Согласно информации, глава кабмина Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин. Проект реализуется в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.
"Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания", – говорится в сообщении.
Помимо этого, будет налажен выпуск вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.
Отмечается, что строительные работы планируют завершить в декабре 2020 года. Ежегодно на предприятии хотят производить до 60 млн доз биофармацевтических препаратов.
Напомним, что из резерва правительства планировали выделить на неотложные затраты, предусмотренного в республиканском бюджете на 2020 год, средств в сумме 685,8 млн тенге на разработку проектной документации и начало строительства биофармацевтического завода.
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