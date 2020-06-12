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В Казахстане начали строить завод по выпуску вакцины от коронавируса

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 19:21
В Казахстане начали строить завод по выпуску вакцины от коронавируса
Фото: lsm.kz
В Казахстане приступили к строительству биофармацевтического завода по выпуску иммунобиологических препаратов, передает LS со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Согласно информации, глава кабмина Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин. Проект реализуется в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.

"Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания", – говорится в сообщении.

Помимо этого, будет налажен выпуск вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.

Отмечается, что строительные работы планируют завершить в декабре 2020 года. Ежегодно на предприятии хотят производить до 60 млн доз биофармацевтических препаратов.

Напомним, что из резерва правительства планировали выделить на неотложные затраты, предусмотренного в республиканском бюджете на 2020 год, средств в сумме 685,8 млн тенге на разработку проектной документации и начало строительства биофармацевтического завода.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
  • Василий Кравчук
  • Леська
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 20:18
Вакцины еще нет а завод уже начали строить. А нормальный опреснительный завод слабо в мангыстау построить что бы нехваток не было? Или вода ни нефть много не заработаешь?
 
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  • Василий Кравчук
  • Леська
 mer (Посетители) Сегодня, 19:56
Планшетный завод...знакомо.
 
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  • kolu411
  • Василий Кравчук
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:51
Охренеть надо насколько расслабились,какой завод наладьте выпуск детских колясок и колясок для инвалидов,освойте выпуск ноутбуков и термосов для чая\.а то у вас всё китайское скоро сами китайцами станете,какой завод? Какие вакцины? От чего блин лишенцы?
 
 

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