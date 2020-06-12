Карантин на месторождении Тенгиз продлен еще на 14 дней

На Тенгизском месторождении карантин продлили еще на две недели. Постановлением главного санитарного врача Жылыойского района ограничительные меры там сохранят до полной стабилизации эпидситуации, передает Today.kz cо ссылкой на Хабар24.
Остается обязательным ношение масок, дистанцирование, а также санитарно-дезинфекционный режим на объектах.
ПЦР-тестирование рабочих, заступающих на вахту, а также убывающих продолжат. Все вахтовые поселки будут обеспечены эпидемиологами.
Запрет на передвижение людей между населенными пунктами сохраняется с 9 вечера до 5 утра. Въезд и выезд с территории месторождения ограничен.
Напомним, на Тенгизе зарегистрировано больше тысячи случаев заражения COVID-19.
"За последние две недели ситуация на Тенгизе стабилизировалась. Демобилизация практически завершена. С 1 июня мы ведем отдельную статистику по бессимптомным больным. В настоящее время их не госпитализируют вместе со всеми, а направляют на карантин под наблюдение врачей в изолированные вахтовые городки", - уточнил главный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев.
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