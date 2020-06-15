313 больных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (14 июня) в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Прирост составил 2,2 процента.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77 (2,9 процента)

Карагандинская область - 47 (3,2)

город Алматы - 31 (1,0)

Западно-Казахстанская область - 30 (3,2)

город Шымкент - 26 (2,3)

Атырауская область - 23 (1,8)

Северо-Казахстанская область - 15 (15,6)

Актюбинская область - 12 (2,3)

Туркестанская область - 11 (2,5)

Восточно-Казахстанская область - 10 (4,0)

Алматинская область - 8 (1,6)

Жамбылская область - 8 (1,7)

Кызылординская область - 7 (1,4)

Павлодарская область - 3 (0,9)

Костанайская область - 2 (0,9)

Акмолинская область - 2 (1,0)

Мангистауская область - 1 (0,3)



Всего в стране выявлено 14 809 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9188 человек. Летальных случаев - 77.