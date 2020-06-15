313 больных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (14 июня) в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Прирост составил 2,2 процента.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 77 (2,9 процента) Карагандинская область - 47 (3,2) город Алматы - 31 (1,0) Западно-Казахстанская область - 30 (3,2) город Шымкент - 26 (2,3) Атырауская область - 23 (1,8) Северо-Казахстанская область - 15 (15,6) Актюбинская область - 12 (2,3) Туркестанская область - 11 (2,5) Восточно-Казахстанская область - 10 (4,0) Алматинская область - 8 (1,6) Жамбылская область - 8 (1,7) Кызылординская область - 7 (1,4) Павлодарская область - 3 (0,9) Костанайская область - 2 (0,9) Акмолинская область - 2 (1,0) Мангистауская область - 1 (0,3)
Всего в стране выявлено 14 809 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9188 человек. Летальных случаев - 77.
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