Антисептики резко подорожали в Казахстане

Почти на 17 процентов подорожали за год антисептики в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Сообщается, что в январе – апреле фармацевтические компании Казахстана произвели основных фармацевтических продуктов на 41,9 миллиарда тенге, это на 33,9 процента больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Реальный рост с учетом инфляции составил 24,2 процента.
Три четверти производства (75,7 процента) в секторе пришлось на три ключевых региона: Алматинскую область (11,6 миллиарда тенге, плюс 3,1 процента за год), Шымкент (11,4 миллиарда тенге, плюс 6,5 процента) и Алматы (8,8 миллиарда тенге, плюс 39,3 процента).
Непосредственно производство лекарств составило 37,9 миллиарда тенге - на 50,4 процента больше по сравнению с прошлым годам. Наибольший объем производства пришелся на Шымкент (11,4 миллиарда тенге).
Прочих фармацевтических препаратов произвели на сумму 2,6 миллиарда тенге, реальный рост составил 30,2 процента.
Отмечается, что в мае фармацевтические препараты подорожали на 6,9 процента по сравнению с прошлым годом. Наибольшее подорожание среди регионов наблюдается в Павлодарской (на 9,4 процента за год) и Акмолинской (на 9,3 процента) областях, а также в Шымкенте (на 9,2 процента).
Среди препаратов значительно выросли в цене антисептические средства (на 16,9 процента), жаропонижающие (на 8,5 процента), почечные (на 7,4 процента) и антибиотики (на 7,3 процента).
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