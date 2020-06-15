Чемпионат мира по хоккею хочет провести Казахстан

Казахстан изъявил желание провести чемпионат мира по хоккею в 2026 году. Об этом рассказал глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Это правда, что Казахстан проявляет интерес и хочет провести чемпионат мира в 2026 году, но этот вопрос еще не решен. Этот вопрос не стоит в повестке дня ближайшего конгресса нашей организации, решение по Казахстану будет принято позднее", - сказал Фазель.



Ранее Sport.ch со ссылкой на главу Немецкой федерации хоккея (DEB) Франца Рейндля сообщил, что Казахстан претендует на право провести матчи чемпионата мира 2026 года. По его мнению, Международная федерация хоккея заинтересована в продвижении на новых рынках, поэтому может сделать выбор в пользу Казахстана, Норвегии или Великобритании.



Стоит отметить, что в этом году чемпионат мира должен был пройти как раз в Швейцарии, но его отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году турнир примут Беларусь и Латвия, в 2022 - Финляндия, в 2023 - Россия, в 2024 - Чехия, а в 2025 - Швеция и Дания. Далее хозяева будут определяться на последующих конгрессах IIHF.



Добавим, что Казахстан имеет опыт проведения ЧМ, но в первом дивизионе. В 2019 году команда выиграла домашний турнир в Нур-Султане и вернулась в элиту.