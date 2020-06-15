Освобождение от налогов работников СМИ в РК снизит нагрузку на предприятие

Алматы. 15 июня. КазТАГ - Валентина Владимирская. Освобождение от налогов работников негосударственных средств массовой информации (СМИ) в Казахстане снизит нагрузку на предприятие, заявил депутат мажилиса парламента РК Альберт Рау.



«В целом, эта мера (об освобождении от налогообложения доходов работников негосударственных СМИ – КазТАГ) направлена на снижение суммы налоговой нагрузки на предприятие», - ответил Рау на вопрос МИА КазТАГ об изменениях в Налоговый кодекс РК, если в контракте работника СМИ обозначена итоговая зарплата – «на руки», без налогов, то послабления уходят работодателю, если в контракте сумма до налогов, то – сотруднику.



По его словам, подразумевалось, что работодатель оставит сэкономленную сумму в зарплате работника.



«Кто не работал – Т42,5 тыс. от государства, кто работал – такая помощь», - добавил Рау.



Напомним, норма об освобождении от налогообложения доходов работников негосударственных средств массовой информации (СМИ) включена в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».



10 июня мажилис парламента РК одобрил поправки в Налоговый кодекс во втором чтении.