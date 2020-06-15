Береги ближнего: памятку для бессимптомных пациентов разработали в Минздраве

При бессимптомной форме Covid-19 пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому.
В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали памятку для бессимптомных носителей коронавируса, сообщает МИА "Казинформ".
Инструкции для пациентов, которые находятся на домашнем карантине:
- не выходить из дома; - прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе. Постоянно носить плотно прилегающую медицинскую маску и менять её каждые два часа; - мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки; - использовать индивидуальную посуду; - при появлении температуры или признаков недомогания необходимо обратиться в call-центр по Covid-19 или вызвать скорую помощь, сообщив о карантине и указав причину обращения.
Пациенты с бессимптомной формой инфекции подлежат медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому. Для этого нужно:
- лицу, находящемуся на домашнем карантине, установить на смартфон мобильное приложение Smart Astana и дать приложению все разрешения (GPS, WIFI, Bluetooth); - включить режим "Я на карантине" и не выключать его в течение действия режима домашнего карантина; - телефон должен находиться постоянно включённым и должен быть подключён к интернету; - мобильное приложение должно быть активным или функционировать в фоновом режиме (статус функционирования приложения можно отследить в уведомлениях или виджете статуса); - на время использования функции домашнего карантина пользователь не должен отключать режим GPS, Bluetooth и WIFI.
Всем остальным членам дома, где находится пациент на домашнем карантине, рекомендуется:
- исключить посещение посторонними лицами; - при входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если медицинская маска становится мокрой или грязной, её необходимо немедленно заменить новой медицинской маской. Снимать медицинскую маску, используя соответствующую технику – то есть не трогать переднюю часть; - ежедневно не менее двух раз в день измерять температуру тела каждому члену семьи; - проветривать помещения не менее двух раз в день; - ежедневно проводить влажную уборку; - часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки; - каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены; - прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком. При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в call-центр по Covid-19 или вызвать скорую помощь, cообщив о карантине и указав причину обращения.
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