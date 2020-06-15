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Казахстан открыл пункты пропуска на границах с Кыргызстаном и Китаем

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Казахстан открыл пункты пропуска на границах с Кыргызстаном и Китаем
Фото из открытых источников
Астана. 15 июня. КазТАГ – Казахстан открыл пункты пропуска на границах с Кыргызстаном и Китаем, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №155 «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан» следующие дополнение и изменение: дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. В пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан Кольжат (Алматинская область), Бахты и Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область) до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации ограничить пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, за исключением лиц и транспортных средств, осуществляющих перевозку медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожних грузовых транспортных средств», - говорится в постановлении правительства.

Также правительство исключило подпункты 1) и 3) из ранее действовавшего постановления.

Согласно подпункту 1) временно закрытыми были пункты пропуска на границе с Китаем – Кольжат, Бахты и Майкапчагай, согласно подпункту 3) – пункты пропуска на границе с Кыргызстаном – Аухатты, Кордай, Сыпатай батыр и Сартобе в Жамбылской области, а также Кеген в Алматинской области.

Напомним, 1 апреля погранслужба КНБ сообщала о том, что с 4 апреля временно закроет 20 автомобильных пунктов пропуска на границе с Казахстаном. Меры были приняты для недопущения завоза коронавирусной инфекции из сопредельных государств.

14 мая МИА КазТАГ сообщило, что Казахстан готовится к открытию трех автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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AVKB (Посетители) Сегодня, 14:14
Странно как-то. Их логику кто-то понимает? В Китае опять отмечают рост случаев с клиническими проявлениями.
 
-1
  • mer
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Заур
  • Ну Ну
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 12:46
Зачем? Чтобы еще болезней завести?
 
 

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