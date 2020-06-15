Астана. 15 июня. КазТАГ – Казахстан открыл пункты пропуска на границах с Кыргызстаном и Китаем, передает корреспондент агентства.
«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №155 «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан» следующие дополнение и изменение: дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. В пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан Кольжат (Алматинская область), Бахты и Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область) до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации ограничить пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, за исключением лиц и транспортных средств, осуществляющих перевозку медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожних грузовых транспортных средств», - говорится в постановлении правительства.
Также правительство исключило подпункты 1) и 3) из ранее действовавшего постановления.
Согласно подпункту 1) временно закрытыми были пункты пропуска на границе с Китаем – Кольжат, Бахты и Майкапчагай, согласно подпункту 3) – пункты пропуска на границе с Кыргызстаном – Аухатты, Кордай, Сыпатай батыр и Сартобе в Жамбылской области, а также Кеген в Алматинской области.
Напомним, 1 апреля погранслужба КНБ сообщала о том, что с 4 апреля временно закроет 20 автомобильных пунктов пропуска на границе с Казахстаном. Меры были приняты для недопущения завоза коронавирусной инфекции из сопредельных государств.
14 мая МИА КазТАГ сообщило, что Казахстан готовится к открытию трех автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz