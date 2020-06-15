Что будут делать с пассажирами, прибывшими в Казахстан из-за границы

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о том, как будут проверят прибывших из-за границы в Казахстан граждан, передает LS.Согласно постановлению, все, кто прибыл нерегулярными авиарейсами в Казахстан, подлежат изоляции в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. Исключением являются правительственные делегации страны, члены официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел; сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, и члены их семей.Также эти меры не распространяются на экипаж авиакомпаний и людей, которые предоставили справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом методом ПЦР, с момента получения которой прошло не более пяти суток во время пересечения государственной границы."После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на вирус проводится разъяснение о возможных симптомах болезни", – говорится в постановлении.При этом граждане с признаками, не исключающими болезнь, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.Отмечается, что сотрудники авиакомпаний должны вручить пассажирам, прибывшим международными авиарейсами без справки COVID-19 методом ПЦР из страны вылета, уведомления об обязательности прохождении анализа на коронавирус методом ПЦР в течение 48 часов со дня прилета в городе пребывания.