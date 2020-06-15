«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Июня
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.38 KZT
  • €1 = 456.67 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что будут делать с пассажирами, прибывшими в Казахстан из-за границы

Просмотров:417 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Что будут делать с пассажирами, прибывшими в Казахстан из-за границы
Фото: lsm.kz
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о том, как будут проверят прибывших из-за границы в Казахстан граждан, передает LS.

Согласно постановлению, все, кто прибыл нерегулярными авиарейсами в Казахстан, подлежат изоляции в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. Исключением являются правительственные делегации страны, члены официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел; сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, и члены их семей.

Также эти меры не распространяются на экипаж авиакомпаний и людей, которые предоставили справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом методом ПЦР, с момента получения которой прошло не более пяти суток во время пересечения государственной границы.

"После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на вирус проводится разъяснение о возможных симптомах болезни", – говорится в постановлении.

При этом граждане с признаками, не исключающими болезнь, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

Отмечается, что сотрудники авиакомпаний должны вручить пассажирам, прибывшим международными авиарейсами без справки COVID-19 методом ПЦР из страны вылета, уведомления об обязательности прохождении анализа на коронавирус методом ПЦР в течение 48 часов со дня прилета в городе пребывания.

Что будут делать с пассажирами, прибывшими в Казахстан из-за границы


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • mer
  • Empro
  • Василий Кравчук
  • tolk
 Maximus (Посетители) Сегодня, 13:32
Вы что там? Совсем? Это что - . <<Исключением являются правительственные делегации страны, члены официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел; сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, и члены их семей.>>
Вы в наглую ставите себя выше. Везде по миру жесткий контроль, а у нас как всегда в принципе. Отменяйте карантины свои. Надоели!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика