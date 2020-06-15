В Пекине на продуктовом рынке выявлен новый очаг коронавируса

В Пекине впервые за последние недели вновь обнаружен очаг коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
По информации dw.com, 13 июня жители 11 микрорайонов были помещены под карантин после вспышки коронавируса на близлежащем продовольственном рынке "Синьфади". В микрорайонах закрыты садики и школы, жители должны соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания.
Оптовый рынок "Синфади" в района Фэнтай - один из крупнейших рынков китайской столицы, обеспечивающей ее население примерно 90 процентами всех овощей и фруктов.
Изначально коронавирус был обнаружен у пяти работников "Синьфади". Теперь тестирование проходят все 10 тысяч торговцев и других сотрудников рынка. По итогам первых 500 тестов инфекция выявлена у 50 человек.
Эксперты провели расследование и нашли коронавирус в пробах с доски, которая использовалась для разделки импортированного лосося. Рыба поступила на базар с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг вируса нового типа. У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, в результате проведения тестов вирус не выявлен, все они помещены в карантин.
Пекинские сетевые супермаркеты в течение ночи изъяли из продажи лосось. По мнению вирусологов, лосось сам по себе не может быть переносчиком коронавируса, однако тот может появляться на выловленной рыбе при соприкосновении ее с зараженными поверхностями.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz