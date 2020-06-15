"Отец подарил машину после ролика". Танец железнодорожника покорил соцсети

В сети популярность получил видеоролик, на котором парень танцует под звуки железнодорожных путей. В интервью корреспонденту Tengrinews.kz молодой человек рассказал том, как ролик попал в сеть, о выговоре от начальства и о дорогом подарке от родных.23-летний Жасулан Турсын работает в первом разъезде КТЖ в Семее. Родом он из Аягоза, все детство провел возле железнодорожных путей. Рассказывает, что хорошо знает звуки поездов."Вообще ролик был снят еще весной, в апреле. Я его отправил в группу "Родственники". Спустя два месяца ролик "взорвал" интернет. Отец даже подарил мне машины после этого видео", - рассказал парень.Но у такой популярности была и обратная стороны. После того, как ролик разлетелся по социальным сетям, он получил выговор от начальства и едва не лишился работы."Я просто хотел поднять настроение людям, чтобы они, увидев мой танец, улыбнулись. У меня появилась идея запустить танцевальный челлендж под звуки поезда #дудуфchallenge. Если есть желание, приглашаю всех присоединиться и станцевать", - поделился Жасулан."Вообще от звука поездов есть много пользы. Например, при стрессе, переживаниях или когда просто нет настроения, можно "прокричаться" от души вблизи двигающихся поездов и никто тебя не услышит. Я так уже 18 лет делаю. И поэтому хорошо и молодо выгляжу", - поделился советом парень.