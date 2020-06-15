Цену на газ пообещали снизить в Казахстане

Предельные цены на сжиженный газ в Казахстане будут снижены до уровня 2017 года. Об этом заявили в Министерстве энергетики, передает Tengrinews.kz.



По данным пресс-службы Минэнерго, в третьем квартале 2020 года цена на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа составит 28 000 тенге без учета НДС.



"В соответствии с законом "О газе и газоснабжении" в Казахстане осуществляется государственное регулирование предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок вне электронных торговых площадок. Предельная цена утверждается Министерством энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики ежеквартально", - говорится в сообщении.



Предельная цена с 1-го квартала 2018 года по второй квартал 2020 года сохранялась на уровне 38 701,67 тенге за тонну без учета НДС.



Ранее предельная цена на уровне 28 000 тенге за тонну была установлена в 1-м квартале 2017 года.



"В целях минимизации последствий для отечественных производителей в случае чрезмерного падения цен на внешних рынках, влияющих на уровень утверждаемых министерством предельных цен, предусмотрены соответствующие нормы по недопущению понижения предельной цены ниже уровня цены, установленной в 1-м квартале 2017 года, то есть 28 000 тенге за тонну без учета НДС.



Снижение стоимости оптовой реализации сжиженного нефтяного газа будет способствовать снижению стоимости:



- розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки бытовым потребителям;



- реализации сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах населению;



- реализации сжиженного нефтяного газа через автогазозаправочные станции (автогаз);



- реализации сжиженного нефтяного газа промышленным потребителям.



Соответственно, это даст положительный мультипликативный эффект и приведет к уменьшению затратной части у потребителей, что особенно актуально в восстановительный период после чрезвычайного положения", - заявили в Министерстве энергетики.