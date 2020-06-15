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Скончалась "хирург-потрошитель", обвиняемая в уродовании пациенток

Просмотров:422 Опубликовано: Вчера, 22:50
Скончалась "хирург-потрошитель", обвиняемая в уродовании пациенток
Фото из открытых источников
В Краснодаре умерла скандально известный пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в уродовании пациенток, сообщает РЕН ТВ.

Она находилась под домашним арестом после обвинения в том, что работала по поддельному диплому и покалечила как минимум семерых пациенток, которым были сделаны косметологические операции.

Обвиняемая проводила операции не только в частной клинике, но и у себя дома. Оперативники нашли у нее фрагменты медицинской техники, скальпели, препараты для анестезии.

В апреле 2019 года в отношении Верди возбудили уголовное дело. Ей грозило до шести лет лишения свободы. В СМИ ее окрестили "хирургом-потрошителем" и "доктором Франкенштейном".

30 мая фигурантка уголовного дела нарушила домашний арест. Ее обнаружили без сознания в косметологическом кабинете. Верди впала в кому, ее госпитализировали в реанимацию.

4 июня должно было состояться очередное заседание суда по делу лжехирурга. Из-за неявки обвиняемой слушания были перенесены. Рано утром 15 июня Верди умерла, не приходя в сознание. Ее тело направлено на судмедэкспертизу.

По информации телеканала, лжехирург могла скончаться от передозировки лекарствами, в частности, инсулином.


Источник: Tengrinews.kz
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