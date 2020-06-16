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Возвращение из России на родину облегчили для казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Возвращение из России на родину облегчили для казахстанцев
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 16 июн — Sputnik. Казахстанцам больше не нужно подавать заявки в посольство, чтобы вернуться на родину, об этом сообщает посольство Республики Казахстан в Российской Федерации.

Теперь посольство будет объявлять дату спецрейсов, репатриационных рейсов, а граждане смогут просто зайти на сайт авиакомпании и купить билет.

"Информация о планирующихся специальных авиарейсах будет размещаться на этом сайте и аккаунтах посольства в социальных сетях. Прием заявок на возвращение на родину с 15 июня приостанавливается. При этом работа с ранее принятыми заявками продолжится в приоритетном порядке", - сообщили в посольстве.

Ближайший рейс будет выполняться 19 июня по маршруту "Москва – Алматы".

В авиакомпании SCAT обратили внимание на то, что регулярное сообщение с Россией пока не открыто.

"Авиакомпания выполняет рейс по заказу посольства Казахстана в России. Авиакомпания - исполнитель. Продажа билетов заводится на сайте, чтобы билеты были в свободном доступе. Посольство оповещает людей. Авиакомпания в свою очередь тоже делает объявление на сайте и в соцстеях. Билеты на сайте, и купить их могут все граждане Казахстана, даже те, которые до этого не обращались в посольство", - уточнила глава PR-департамента SCAT Виктория Старожилова.

Кому разрешен въезд в Казахстан

Кроме граждан Казахстана, в страну могут въехать граждане других государств, если это:

- обладатели вида на жительство Казахстана;
- члены семей граждан Казахстана, при условии подтверждения факта родственных связей;
- лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;
- лица, следующие для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;
- лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана, при наличии подтверждающих документов и оформленного приглашающей организацией разрешения на въезд в страну.

Граждане России могут въехать в Казахстан только по загранпаспорту.

Подробную информацию можно узнать на сайте погранслужбы КНБ Казахстана.


Источник: sputniknews.kz
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