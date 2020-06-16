Подорожают ли в Казахстане страховые полисы для туристов из-за Covid-19

В Казахстане постепенно возобновляются авиарейсы в другие страны. LS узнал, планируют ли страховые компании менять условия по полисам для туристов, выезжающих за рубеж.



Председатель правления "Коммеск-Өмір" Олег Ханин прогнозирует, что покупки страховых полисов туристами в этом году могут сократиться на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Также, по его мнению, потребительский спрос на страхование может восстановиться ближе к осени.



"В лучшем случае показатели по совокупным страховым премиям останутся на уровне 2019 года либо будет зафиксирован незначительный рост. Ситуация с потребительским спросом на страхование, в том числе и за счет банковского кредитования, может несколько поправиться во II полугодии. А страховые выплаты в 2020 году могут вырасти примерно на 10-15%", – ожидает он.



При этом Ханин подчеркнул, что в "Коммеск-Өмір" не планируют пересматривать страховые выплаты. Предельный объем ответственности по страхованию выезжающих за рубеж в компании составляет $100 тыс.



"Напомню, что коронавирус относится к особо опасным заболеваниям, таким как натуральная оспа, чума, сибирская язва, холера, атипичная пневмония и другие. Поэтому такая инфекция является исключением из покрытия по полису выезжающих за рубеж. Лечение таких заболеваний проводится за счет государственных средств", – пояснил он.



Между тем во Freedom Finance Life ожидают, что на фоне текущей ситуации спрос на программы медицинского страхования туристов (МСТ) возрастет.



"Их стоимость будет зависеть от курса валют. Вследствие мартовской девальвации есть вероятность повышения цен на указанное страхование. Также размер премии такой услуги зависит от страны, в которую направляется турист, срока пребывания за рубежом, страховой суммы и возраста человека", – пояснили в компании.



Вместе с тем Freedom Finance Life подчеркнули, что по МСТ не планируют добавлять опцию защиты от коронавируса.



"В апреле мы запустили Corona Protect – страхование от Covid-19. Страховка действует по всему миру шесть месяцев со дня заключения договора. При этом отметим, что у наших действующих программ суммы выплат в ближайшее время останутся прежними. Однако пересмотр возможен, на сколько – зависит от того, как в дальнейшем будут развиваться события в новой реальности на фоне пандемии и финансового кризиса. На сегодняшний день выплата по программе страхования туристов за рубежом составляет от 10 тыс. до 100 тыс. евро", – сообщили в компании.



Помимо этого, во Freedom Finance Life отметили, что общее число страховых премий по МСТ просело в апреле на 63% до 53 029 (в марте 141 428).



Также к компании считают, что туристы в целях экономии могут отказаться от добровольного страхования. Однако во Freedom Finance Life ожидают, что с учетом вероятности второй волны пандемии во второй половине осени самым актуальным продуктом все же станет страховка от коронавируса.



Что касается восстановления показателей страхового рынка, то в компании считают, что необходима разработка новых и актуальных программ страхования. В частности, перевод продуктов в онлайн и расширение опций, позволяющих снижать нагрузку на семейный бюджет.



В то же время исполнительный директор СК "Евразия" Шакир Иминов назвал возможные негативные последствия для страхового рынка от Covid-19.



"По нашему предположению, если наступит вторая волна инфекции, то это обернется полным крахом и поставит под сомнение туристический бизнес в дальнейшем. Однако, когда эпидемия уляжется и будет создана вакцина, то данный вид страхования может иметь хорошие возможности для более быстрого роста в будущем, так как весь мир отправится путешествовать, ездить по командировкам и, конечно же, отдыхать", – резюмировал Иминов.