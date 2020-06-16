Пауков и тараканов отправляли сотрудники eBay критикующим компанию блогерам

Сотрудники интернет-магазина eBay отправляли паре, ведущей блог на тему интернет-продаж, посылки с живыми насекомыми, похоронными венками и окровавленными масками свиньи из-за критики в адрес их компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Сообщается, что шестеро теперь уже бывших работников eBay обвиняются в виртуальном преследовании пары из Массачусетса, ведущей блог про крупные компании, занимающиеся онлайн-продажами. По данным СМИ, этот блог иногда выступает с критикой в адрес компаний.



По словам обвинителей, один из сотрудников, занимавших руководящую должность, поручил работникам "анонимно доставлять беспокойство паре, чтобы свести их с ума и заставить чувствовать себя некомфортно" до тех пор, пока они "не прекратят писать негативные статьи о eBay".



В итоге блогерам отправляли письма с угрозами, посылки с личинками мух, живыми пауками и коробку с тараканами. Кроме того, некоторые сотрудники якобы прилетали из Калифорнии в Массачусетс, чтобы вести за ними наблюдение, и даже пытались проникнуть в их гараж, чтобы установить GPS-трекер на их машину.



Также адвокаты говорят, что после таких атак к паре могли направить представителей компании и якобы предложить помощь, "чтобы создать хорошее отношение к eBay".



"Мы никогда не видели компанию, которая бы делала нечто подобное раньше", - приводит СМИ слова прокурора Массачусетса Энрю Леллинга.



В eBay заявили, что узнали о действиях своих сотрудников от правоохранительных органов в 2019 году. Все причастные к произошедшему были уволены. Компания принесла извинения за действия экс-сотрудников.