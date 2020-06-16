Пауков и тараканов отправляли сотрудники eBay критикующим компанию блогерам

Сотрудники интернет-магазина eBay отправляли паре, ведущей блог на тему интернет-продаж, посылки с живыми насекомыми, похоронными венками и окровавленными масками свиньи из-за критики в адрес их компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что шестеро теперь уже бывших работников eBay обвиняются в виртуальном преследовании пары из Массачусетса, ведущей блог про крупные компании, занимающиеся онлайн-продажами. По данным СМИ, этот блог иногда выступает с критикой в адрес компаний.
По словам обвинителей, один из сотрудников, занимавших руководящую должность, поручил работникам "анонимно доставлять беспокойство паре, чтобы свести их с ума и заставить чувствовать себя некомфортно" до тех пор, пока они "не прекратят писать негативные статьи о eBay".
В итоге блогерам отправляли письма с угрозами, посылки с личинками мух, живыми пауками и коробку с тараканами. Кроме того, некоторые сотрудники якобы прилетали из Калифорнии в Массачусетс, чтобы вести за ними наблюдение, и даже пытались проникнуть в их гараж, чтобы установить GPS-трекер на их машину.
Также адвокаты говорят, что после таких атак к паре могли направить представителей компании и якобы предложить помощь, "чтобы создать хорошее отношение к eBay".
"Мы никогда не видели компанию, которая бы делала нечто подобное раньше", - приводит СМИ слова прокурора Массачусетса Энрю Леллинга.
В eBay заявили, что узнали о действиях своих сотрудников от правоохранительных органов в 2019 году. Все причастные к произошедшему были уволены. Компания принесла извинения за действия экс-сотрудников.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.