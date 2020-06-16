Можно ли легализовать кыргызские авто в Казахстане

Можно ли легализовать кыргызские авто по такому же принципу, что и армянские? На этот вопрос во время брифинга в Нур-Султане ответили специалисты Комитета административной полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам заместителя председателя комитета Серика Тусупова, машины из этих стран относятся в двум разным категориям.



"В постановлении правительства указана четкая категория транспортных средств, которые подпадают под регистрацию в рамках данного постановления. Ввезенные на граждан Казахстана автомобили из Кыргызстана к этой категории не относятся", - сообщил он.



"Так как эти автомобили зарегистрированы на иностранных граждан, то они находятся в режиме международного движения", - добавил Тусупов.



Он также напомнил, что регистрация праворульных автомобилей в Казахстане полностью запрещена.