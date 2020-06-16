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Кто будет оплачивать штраф за авто из Армении

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Кто будет оплачивать штраф за авто из Армении
Фото из открытых источников
Факт управления будет подтверждаться показаниями собственника автомобиля, данными страхового полиса и конечно же записью правонарушения.

В случае нарушения ПДД на авто из Армении к ответственности будет привлекаться лицо, которое фактически управляло автомобилем, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос, который волнует граждан "Кто будет оплачивать штрафы за нарушения ПДД, если собственник зарегистрирует автомобиль на себя и передаст автомобиль по страховке другому лицу?". В таких ситуациях к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое фактически управляло автомобилем на момент совершения административного правонарушения, — сообщил Тусупов.

По его словам, факт такого управления будет подтверждаться показаниями собственника автомобиля, данными страхового полиса и конечно же записью правонарушения.

Ранее он сообщал, что регистрация авто из Армении осуществляется на лицо, являющееся собственником автомобиля и указанное в техпаспорте, выданном в Республике Армения.

Стоимость регистрации автомобиля составляет 11 946 тенге, включая сбор за регистрацию – 695 тенге (0,25 МРП), пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге (1,25 МРП), за госномер – 7 778 тенге (2,8 МРП).

Регистрация автомобилей из Армении проводится в Центрах обслуживания населения. Для удобства граждан организована работа ЦОНов в воскресные дни до часу дня.


Источник: zakon.kz
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