Кто будет оплачивать штраф за авто из Армении

Факт управления будет подтверждаться показаниями собственника автомобиля, данными страхового полиса и конечно же записью правонарушения.
В случае нарушения ПДД на авто из Армении к ответственности будет привлекаться лицо, которое фактически управляло автомобилем, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.
Вопрос, который волнует граждан "Кто будет оплачивать штрафы за нарушения ПДД, если собственник зарегистрирует автомобиль на себя и передаст автомобиль по страховке другому лицу?". В таких ситуациях к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое фактически управляло автомобилем на момент совершения административного правонарушения, — сообщил Тусупов.
По его словам, факт такого управления будет подтверждаться показаниями собственника автомобиля, данными страхового полиса и конечно же записью правонарушения.
Ранее он сообщал, что регистрация авто из Армении осуществляется на лицо, являющееся собственником автомобиля и указанное в техпаспорте, выданном в Республике Армения.
Стоимость регистрации автомобиля составляет 11 946 тенге, включая сбор за регистрацию – 695 тенге (0,25 МРП), пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге (1,25 МРП), за госномер – 7 778 тенге (2,8 МРП).
Регистрация автомобилей из Армении проводится в Центрах обслуживания населения. Для удобства граждан организована работа ЦОНов в воскресные дни до часу дня.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.