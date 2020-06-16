Повышение акциза на ГСМ дважды в год: как отреагируют цены

В Казахстане предложили дважды в год поднимать акцизы на бензин, а также перевести рынок нефти и нефтепродуктов на цифровую биржу, передает LS.



На этом планируется зарабатывать более $300 млн в год.



Согласно информации рабочей группы по пополнению доходной части бюджета и совершенствованию налогообложения, это будет сделано для того, чтобы сохранить конкуренцию на рынке, пополнить госбюджет на фоне снижения цен в мире и сохранить работу сотрудникам НПЗ, не закрывая рынок.



"Акцизы на автобензин в России и Беларуси вдвое-втрое выше казахстанских. При такой разнице акцизов казахстанский рынок для российских и белорусских НПЗ намного привлекательнее, чем собственный. В связи с этим предлагается планово два раза в год, 1 июля и 1 января, поднимать акцизы на автобензин по мере снижения мировых котировок бензина. Но данная мера не должна ударить по социальному самочувствию населения", – отмечается в документе.



Единственным выходом инициаторы в лице Минфина и сената называют синхронный с рынком нефти переход к биржевому ценообразования и аукционированию квот на экспорт и импорт ГСМ.



"При открытом рынке нефти цены на топливо не поднимутся, так как мировые тренды не позволят, а в бюджет прибудет $300 млн ежегодно. Для этого необходимо перевести распределение экспортных и импортных квот на автобензин в цифровой формат, предпочтительнее всего на аукционе МФЦА. Такую квоту сможет приобрести любой бизнесмен/инвестор. Конкуренция определит справедливую стоимость экспортной и импортной квоты, которая пополнит бюджет Казахстана. Это принесет в бюджет еще несколько десятков миллионов долларов", – сообщается в документе.



В рабочей группе отметили, что это позволит избежать коррупции и административного давления.



В свою очередь эксперт нефтяной отрасли Сергей Смирнов в беседе с LS высказал мнение, что с повышением акцизов дважды в год стоимость бензина однозначно будет подниматься.



"Насколько будет расти, пока неясно, так как не названы размеры повышения акцизов", – пояснил он.



Смирнов привел в пример то, что с повышением акцизов на дизельное топливо в 15 раз ГСМ значительно вырос в цене и сравнялся с АИ-98. При этом, по словам эксперта, само производство дизтоплива гораздо дешевле, чем бензина.



Собеседник LS добавил, что предложение увеличивать акцизы дважды в год связано с переходом на Единый энергорынок ЕАЭС в 2025 году.



"К этому году цены на топливо стран – участниц Союза должны быть примерно одинаковы. Поэтому наши цены будут подниматься к российским. У соседей стоимость не уменьшится, потому что в их ценах более 50% – налоговая составляющая. А наши будут увеличивать налоги за счет поднятия акцизов и подгонять к российским", – заключил он.



По данным Росстата, 26 апреля средние цены на АИ-92 в России составляли 42,41 рубля за литр (244,28 тенге по курсу Нацбанка в апреле 2020 года 5,76 тенге за рубль). В Казахстане, по информации комитета по статистике республики, стоимость данного вида топлива в апреле составляла 152,87 тенге за литр.