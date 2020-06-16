Переоформление авто из стран ЕАЭС: полиция задержала мошенника

Аферист давал объявления о постановке на учет машин, пригнанных из ближнего зарубежья.



Мошенник из Костанайской области, создав канал "Официальное и законное переоформление авто из стран ЕАЭС на казахстанский учет" в мессенджере Telegram, обманывал граждан, передает Today.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Факт выявлен сотрудниками Центра по противодействию киберпреступности МВД.



"Аферист давал объявления о постановке на учет машин, пригнанных из ближнего зарубежья. Получив оплату за "услуги" на электронный кошелек, мошенник добавлял обманутых клиентов в "черный список" и больше не выходил на связь. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Он признал вину", - сообщили в полиции.



МВД настоятельно рекомендует не пользоваться услугами граждан, предлагающих регистрацию авто и получение водительского удостоверения за определенную плату, так как эти действия являются незаконными.



Предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляют только НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан", либо портал "Электронного правительства".



Необходимую информацию об услугах граждане могут получить на сайте еgov.kz, либо по номеру единого контакт центра 1414.



Кроме того, за консультацией можно обратиться в подразделения административной полиции:



1. ДП Нур-Султана - (87172) 53-27-74, 71-69-77



2. ДП Алматы - (87272) 98-50-71



3. ДП Шымкента - (87252) 97-66-95, 30-02-02



4. ДП Акмолинской области - (87162) 72-21-89, 72-33-54



5. ДП Актюбинской области - (87132) 52-51-00



6. ДП Алматинской области - (87828) 24-11-126



7. ДП Атырауской области - (87122) 98-10-55



8. ДП Восточно-Казахстанской области - (87232) 23-41-65



9. ДП Жамбылской области - (87262) 99-78-38, 99-76-46



10. ДП Западно-Казахстанской области - (87112) 92-11-13, 35-04-84



11. ДП Карагандинской области - (87212) 77-26-63



12. ДП Кызылординской области - (87242) 29-77-44



13. ДП Костанайской области - (87142) 75-38-29



14. ДП Мангистауской области - (87292) 47-45-10, 47-45-11



15. ДП Павлодарской области - (87182) 37-77-36



16. ДП Северо-Казахстанской области - (87152) 32-00-22, 32-00-19



17. ДП Туркестанской области - (87253) 35-86-37.