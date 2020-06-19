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474 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:47
474 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
© Reuters
За прошедшие сутки (18 июня) в Казахстане выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.

Прирост составил 3,0 процента.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 103 (3,4 процента)
Карагандинская область - 57 (3,4 процента)
город Алматы - 41 (1,3 процента)
город Шымкент - 37 (3,1 процента)
Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7 процента)
Туркестанская область - 32 (6,6 процента)
Жамбылская область - 29 (5,5 процента)
Западно-Казахстанская область - 28 (2,7 процента)
Актюбинская область - 27 (4,8 процента)
Акмолинская область - 20 (8,3 процента)
Атырауская область - 17 (1,2 процента)
Северо-Казахстанская область - 12 (9,0 процента)
Костанайская область - 11 (4,5 процента)
Кызылординская область - 11 (2,1 процента)
Алматинская область - 9 (1,7 процента)
Мангистауская область - 5 (1,2 процента)

Всего в стране выявлен 16 351 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 139 человек. Летальных случаев - 105.


Источник: Tengrinews.kz
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