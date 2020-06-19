474 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (18 июня) в Казахстане выявлено 474 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.



Прирост составил 3,0 процента.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 103 (3,4 процента)

Карагандинская область - 57 (3,4 процента)

город Алматы - 41 (1,3 процента)

город Шымкент - 37 (3,1 процента)

Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7 процента)

Туркестанская область - 32 (6,6 процента)

Жамбылская область - 29 (5,5 процента)

Западно-Казахстанская область - 28 (2,7 процента)

Актюбинская область - 27 (4,8 процента)

Акмолинская область - 20 (8,3 процента)

Атырауская область - 17 (1,2 процента)

Северо-Казахстанская область - 12 (9,0 процента)

Костанайская область - 11 (4,5 процента)

Кызылординская область - 11 (2,1 процента)

Алматинская область - 9 (1,7 процента)

Мангистауская область - 5 (1,2 процента)



Всего в стране выявлен 16 351 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 139 человек. Летальных случаев - 105.