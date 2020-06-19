В Казахстане побит антирекорд по бессимптомным носителям коронавируса за сутки

За последние сутки (18 июня) зарегистрировано 778 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает Tengrinews.kz.



город Нур-Султан - 939 (+97)

город Алматы - 1040 (+62)

город Шымкент - 751 (+72)

Акмолинская область - 148 (+28)

Актюбинская область - 265 (+35)

Алматинская область - 505 (+51)

Атырауская область - 821 (+82)

Восточно-Казахстанская область - 242 (+22)

Жамбылская область - 146 (+31)

Западно-Казахстанская область - 472 (+66)

Карагандинская область - 1137 (+96)

Костанайская область - 104 (+25)

Кызылординская область - 200 (+29)

Мангистауская область - 242 (+29)

Павлодарская область - 72

Северо-Казахстанская область - 169 (+12)

Туркестанская область - 356 (+41).



Это самое большое количество выявленных бессимптомных носителей за сутки в республике с начала эпидемии. Всего бессимптомных в Казахстане - 7609.