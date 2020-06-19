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Карантин вновь ужесточат при загруженности больниц выше 90 процентов в Казахстане

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 09:53
Карантин вновь ужесточат при загруженности больниц выше 90 процентов в Казахстане
Фото из открытых источников
Минздрав ввел дополнительные критерии оценки эпидемиологической ситуации, от которых будет зависеть изменение карантинных мер в регионах, сообщает BaigeNews.kz. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева со время онлайн-заседания Правительства.

В качестве одного из критериев будет использоваться показатель R – число контактных лиц, которых в среднем заражает один больной с коронавирусной инфекцией.

"Мы отходим от использованного ранее показателя темпа прироста, потому что в условиях, когда число общих случаев стало сильно отличаться от количества активных больных, данный показатель не в полной мере отражает темп развития эпидемии", – сказала Лязат Актаева.

По словам вице-министра, одной из задач ограничительных мер является недопущение перегрузки системы здравоохранения, когда она не может справится с потоком больных. Поэтому вторым критерием оценки является показатель занятости коечного фонда для пациентов с КВИ.

Также будут приниматься во внимание дополнительные показатели: летальность (прирост показателя летальности от КВИ), доля больных с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания (прирост).

"Усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если показатель R будет превышать 1,3, либо если он будет в диапазоне от 1,15 до 1,3 при этом занятость коек будет выше 70 процентов, либо когда процент занятости коек будет выше 90 процентов вне зависимости от репродуктивного числа", – отметила и.о. министра здравоохранения.

При отсутствии положительной динамики критериев ограничительные меры предлагается сохранять на действующем уровне. Карантин будут смягчать, если более половины коек будут свободными, а показатель R составит менее одного.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:41
Может количество коек увеличить, а не отталкиваться от недостаточного их наличия?
Что будет впереди одному Богу известно.
 
 

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