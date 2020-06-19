Карантин вновь ужесточат при загруженности больниц выше 90 процентов в Казахстане

Минздрав ввел дополнительные критерии оценки эпидемиологической ситуации, от которых будет зависеть изменение карантинных мер в регионах, сообщает BaigeNews.kz. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева со время онлайн-заседания Правительства.



В качестве одного из критериев будет использоваться показатель R – число контактных лиц, которых в среднем заражает один больной с коронавирусной инфекцией.



"Мы отходим от использованного ранее показателя темпа прироста, потому что в условиях, когда число общих случаев стало сильно отличаться от количества активных больных, данный показатель не в полной мере отражает темп развития эпидемии", – сказала Лязат Актаева.



По словам вице-министра, одной из задач ограничительных мер является недопущение перегрузки системы здравоохранения, когда она не может справится с потоком больных. Поэтому вторым критерием оценки является показатель занятости коечного фонда для пациентов с КВИ.



Также будут приниматься во внимание дополнительные показатели: летальность (прирост показателя летальности от КВИ), доля больных с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания (прирост).



"Усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если показатель R будет превышать 1,3, либо если он будет в диапазоне от 1,15 до 1,3 при этом занятость коек будет выше 70 процентов, либо когда процент занятости коек будет выше 90 процентов вне зависимости от репродуктивного числа", – отметила и.о. министра здравоохранения.



При отсутствии положительной динамики критериев ограничительные меры предлагается сохранять на действующем уровне. Карантин будут смягчать, если более половины коек будут свободными, а показатель R составит менее одного.