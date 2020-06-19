Астана. 19 июня. КазТАГ – АО «Казахтелеком» закрыл офисы обслуживания населения до конца июня, сообщает служба по связям с общественностью компании.
«Пункты сети сервиса для физических лиц будут закрыты в городах на период с 19 июня по 30 июня 2020 г. Офисы обслуживания физических лиц в районных центрах в период с 19 июня по 30 июня 2020 года будут открыты с понедельника по субботу с 09.00 до 15.00», - говорится в сообщении в пятницу.
Как уточняется, обслуживание абонентов будет производиться в онлайн-каналах.
Онлайн-каналы WhatsApp и Telegram доступны для пользователей ежедневно с 8.00 до 23.00, без выходных и праздников.
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