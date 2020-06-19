Заявления на назначение АСП рекомендуют подавать через Egov с 1 июля

В третьем квартале не будет пролонгации назначения АСП.



Министерство труда и социальной защиты населения рекомендует казахстанцам с 1 июля обращаться за назначением адресной социальной помощи (АСП) через портал электронного правительства egov.kz. Это поможет не допустить массового скопления людей в госинстанциях и минимизировать риск заражения граждан коронавирусной инфекцией, передает Today.kz.



"Для тех граждан, которые обратятся в акиматы и центры занятости населения, предусматривается график подачи заявления в алфавитном порядке", - уточнили в Минтруда.



Также стало известно о том, что в III квартале не будет пролонгации назначения АСП. Напомним, получателям соцпомощи в первом квартале продлили назначение выплат автоматически во втором квартале в связи с действием на тот момент режима ЧП.



В Минтруда сообщили, что в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом. За 5 месяцев общее количество получателей составило 122,3 тыс. семей или 629,9 тыс. человек.



ГСП для детей в возрасте от 1 года до 6 лет включает в себя наборы продуктов и товаров бытовой химии. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусматривается горячее питание в школах, предоставление учебных принадлежностей и школьной одежды. Также для этой категории детей возмещаются расходы на проезд до школы.