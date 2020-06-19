Глава МОН рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в мире, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава МОН сообщил, что в мире разрабатывают пять вариантов вакцины против коронавируса.



"Первая инактивированная вакцина - вирус нейтрализован под воздействием химических веществ. ВОЗ проверила протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включила в свой список. Во-вторых, это рекомбинантная субъединичная вакцина. В-третьих, рекомбинантная векторная вакцина. Кандидатная инактивированная вакцина успешно проходит доклинические испытания", - сказал он на заседании правительства.



"15 мая 2020 года были начаты доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины, проверены безопасность, иммуногенность на мышах. 10 июня и 23 июня 2020 года исследованы токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины, также в июне - июле 2020 года исследуется острая токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах, а также имунногенность на хорьках и золотистых сирийских хомяках", - добавил Аймагамбетов.



По его словам, в июле - августе 2020 года ожидаются исследования на приматах, в сентябре 2020 года - выход на клинические испытания.