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Глава МОН рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Глава МОН рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса
Фото:elements.envato.com
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в мире, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава МОН сообщил, что в мире разрабатывают пять вариантов вакцины против коронавируса.

"Первая инактивированная вакцина - вирус нейтрализован под воздействием химических веществ. ВОЗ проверила протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включила в свой список. Во-вторых, это рекомбинантная субъединичная вакцина. В-третьих, рекомбинантная векторная вакцина. Кандидатная инактивированная вакцина успешно проходит доклинические испытания", - сказал он на заседании правительства.

"15 мая 2020 года были начаты доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины, проверены безопасность, иммуногенность на мышах. 10 июня и 23 июня 2020 года исследованы токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины, также в июне - июле 2020 года исследуется острая токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах, а также имунногенность на хорьках и золотистых сирийских хомяках", - добавил Аймагамбетов.

По его словам, в июле - августе 2020 года ожидаются исследования на приматах, в сентябре 2020 года - выход на клинические испытания.


Источник: Tengrinews.kz
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