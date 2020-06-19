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Квоту приема оралманов в 2020 году планируют распределить по пяти регионам Казахстана

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Квоту приема оралманов в 2020 году планируют распределить по пяти регионам Казахстана
Фото из открытых источников
Астана. 19 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Распределить квоту приема оралманов по пяти регионам Казахстана планирует министерство труда и социальной защиты населения РК в 2020 году.

«Установить: 1) региональную квоту приема оралманов на 2020 год в количестве 1378 человек; 2) региональную квоту приема переселенцев на 2020 год в количестве 4750 человек», - говорится в представленном в пятницу проекте приказе МТСЗН РК.

Согласно приложению, в проекте приказа предлагается распределить региональную квоту приема оралманов на 2020 год между областями следующим образом: Акмолинская область – 258 человек, Восточно-Казахстанская – 150, Костанайская – 350, Павлодарская - 800, Северо-Казахстанская - 120 человек.

В свою очередь переселенцев хотят распределить по четырем регионам Казахстана: Восточно-Казахстанская область – 460, Костанайская – 500, Павлодарская – 2025, Северо-Казахстанская область – 1465 человек.


Источник: kaztag.kz
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