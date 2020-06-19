Цены на нефть взлетели

Цена на нефть в пятницу, 19 июня, продолжила ралли и приблизилась к 43 долларам за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Стоимость эталонной смеси Brent к 11:30 по московскому времени взлетала до 42,8 доллара за баррель. Американская нефть WTI пробила психологическую отметку и торгуется выше 40 долларов.
Ранее агентство IHS Markit предупреждало, что стабильность на рынке нефти окажется под угрозой, как только цены на американское сырье превысят отметку в 40 долларов за баррель. После прохождения этой отметки добыча нефти вновь становится рентабельной для большинства американских сланцевых производителей, которые были вынуждены остановить работы из-за падения котировок. Они не брали на себя обязательства по сокращению добычи в рамках нового соглашение ОПЕК+, призванного поддержать цены на сырье.
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