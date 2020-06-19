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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на нефть взлетели

Просмотров:743 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Цены на нефть взлетели
Фото: Darley Shen / Reuters
Цена на нефть в пятницу, 19 июня, продолжила ралли и приблизилась к 43 долларам за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Стоимость эталонной смеси Brent к 11:30 по московскому времени взлетала до 42,8 доллара за баррель. Американская нефть WTI пробила психологическую отметку и торгуется выше 40 долларов.

Ранее агентство IHS Markit предупреждало, что стабильность на рынке нефти окажется под угрозой, как только цены на американское сырье превысят отметку в 40 долларов за баррель. После прохождения этой отметки добыча нефти вновь становится рентабельной для большинства американских сланцевых производителей, которые были вынуждены остановить работы из-за падения котировок. Они не брали на себя обязательства по сокращению добычи в рамках нового соглашение ОПЕК+, призванного поддержать цены на сырье.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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  • Freeman81
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 16:28
Теперь заживём
 
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  • Freeman81
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:07
Ждите, как же....
 
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  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:08
Ждем очередное снижение цен на товары народного потребления. uhmylka
 
 

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