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Нефтяникам на Тенгизе увеличили срок вахты до 56 дней

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 16:13
Нефтяникам на Тенгизе увеличили срок вахты до 56 дней
Фото:elements.envato.com
Руководством компании "Тенгизшевройл" (ТШО) было принято решение заменить соответствующий персонал новыми бригадами в целях продолжения безопасной и бесперебойной производственной деятельности. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный менеджер отдела по связям с правительством и общественностью ТШО Рзабек Артыгалиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ATPress.kz.

"Продолжительность вахты для заезжающих работников на Тенгиз будет продлена. Те, кто работал 14 дней, будут работать 28 дней. Соответственно, те, чья вахта длилась 28 дней, будут работать 56 дней", - уточнил Рзабек Артыгалиев.

При этом он отметил, что продление вахт будет осуществляться по согласованию с работниками в рамках казахстанского трудового законодательства. Весь направляющийся на Тенгиз персонал во время перевахтовки должен пройти процедуру изоляции, сдачи ПЦР-анализа и подтверждения годности к работе, прежде чем приступить к выполнению своих служебных обязанностей. Эти требования являются обязательными для каждого человека, прибывающего на месторождение Тенгиз.

Кроме того, персонал, отнесенный к группе высокого риска, все еще не допускается к работе на Тенгизе, это работники с сопутствующими заболеваниями, которые могут обостриться в случае заражения COVID-19.

Также Артыгалиев прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию о якобы существующем возрастном цензе для работников, которые задействованы на месторождении Тенгиз.

"Я хотел бы подчеркнуть, что отрицательные результаты ПЦР-анализа и подтверждение профпригодности к работе по прибытии на месторождение Тенгиз являются единственными обязательными критериями для персонала, чтобы приступить к вахте", - сказал он.

Что касается нынешних условий в вахтовых поселках, то, по его словам, ТШО и подрядные компании организовали "чистые" (прошедшие санитарную обработку) жилые блоки для всего прибывающего персонала. Кроме того, работники, уезжающие из Тенгиза, до посадки в транспортные средства должны получить отрицательный результат ПЦР-анализа. Ожидается, что данная перевахтовка будет проводиться поэтапно с обеспечением должного контроля и продлится до середины июля.

При этом Рзабек Артыгалиев напомнил, что на месторождении Тенгиз карантин продлен до 26 июня включительно. По последним данным, на месторождении остаются всего 13 700 человек, которые будут заменены тем же количеством работников. При этом увеличение количества работников не предусматривается.

Как уже было отмечено, продолжительность вахт составит до 56 дней. Персоналу на объектах первая вахта будет оплачена по обычной ставке, дополнительная вахта - по повышенной ставке, предусмотренной Трудовым кодексом и коллективными договорами.

В случае подозрения или подтвержденного заболевания во время перевахтовки работники будут помещены на изоляцию или в провизорный стационар в зависимости от конкретного случая (например, с симптомами - в провизорный стационар, без симптомов - на изоляцию). Прибывающий на Тенгиз персонал будет помещен в изоляцию с последующим ПЦР-тестированием на четвертый день изоляции. Отъезжающий персонал также будет изолирован и протестирован за пять дней до отбытия.

Всего зарегистрировано 73 случая заболевания COVID-19 среди сотрудников ТШО, а также порядка 1 194 случаев среди персонала подрядных организаций. При этом 806 человек выздоровели, а 208 человек еще находятся на лечении в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:00
бедолаги, при такой адской жаре пахать почти 2 месяца не есть хорошо foo
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 16:14
?
(
ну так они же не за бесплатно то будут работать - чем больше отработают тем больше получат! )
ни и отдыхать они столько же будут!)
эпидемия - принимают меры что бы снизить перевахтовки рабочих
 
 

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