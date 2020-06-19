Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить авто в Казахстане

В мае после выхода из режима ЧП в Казахстане в 7,5 раза выросли продажи новых авто. В связи с этим редакция LS сравнила, сколько среднемесячных зарплат содержится в стоимости популярных машин.По данным союза "КазАвтоПром", по итогам пяти месяцев 2020 года больше всего было продано авто модели Lada Granta – 2,5 тыс. единиц. Стоимость такой машины начинается с 2,89 млн тенге. Это 14,8 среднемесячной зарплаты в размере 195,3 тыс. тенге. На втором месте по продажам Ravon Nexia R3 (2,4 тыс. единиц). Для покупки такой машины необходимо 15,3 зарплаты.На третьем месте расположился Hyundai Tucson, который стоит почти 10 млн тенге. Всего было продано 1,7 тыс. машин этой модели. Вместе с тем самая дорогая модель в рейтинге – Toyota Camry – обойдется в 55,1 зарплаты. Их за пять месяцев было продано 1,6 тыс. единиц. Замыкающая рейтинг Lada 4x4 продается от 3,4 млн тенге. Это 17,4 зарплаты.Напомним, ранее LS публиковал информацию о том, что более 7,1 тыс. новых авто было приобретено в Казахстане в мае 2020 года. За пять месяцев казахстанцы приобрели 25,5 тыс. авто.